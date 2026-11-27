Depuis un mois, le Stade Rennais traverse une tempête d’une rare violence. Après un début de saison pourtant quasi idéal (trois victoires et un match nul) qui avait déclenché une juteuse prolongation de contrat pour Franck Haise et ses adjoints jusqu’en 2028, plus rien ne va en Bretagne. Pire, depuis une lourde défaite face à Nice (5-2) suivie d’un revers contre Lille (1-2), la maison Rouge et Noir se fissure de tous les côtés. Absence criante de fond de jeu, défense passoire (28 buts encaissés en 16 matches toutes compétitions confondues), manque d’implication de certains éléments : le ciel s’est considérablement obscurci avec un terrible enchaînement de cinq matches sans victoire — soit un seul petit succès lors des huit dernières sorties. Après un nul presque miraculeux à Lorient (1-1) dimanche dernier, le SRFC a coulé jeudi soir aux Pays-Bas face au modeste 12e d’Eredivisie NEC Nimègue (3-1) après un nombre incalculable d’occasions gâchées durant 75 minutes et une fin de match débridée où le SRFC aurait pu en prendre 4 ou 5.

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Une fracture ouverte entre Franck Haise et son vestiaire

Dans une telle débâcle, le sentiment que le coach rennais a perdu la main saute aux yeux. Et cela ne date pas d’hier. Selon nos informations, une fracture nette oppose Franck Haise à une partie de son vestiaire depuis plusieurs semaines. Certains cadres ont même lâché leur entraîneur, et les prestations particulièrement ternes des Bretons donnent forcément du crédit à ce divorce interne. Le regard noir du technicien de 55 ans sur son banc, attendant le coup de sifflet final aux Pays-Bas, en dit long sur son impuissance. La rupture touche également les tribunes : après neuf heures de route, les centaines de supporters présents dans le parcage néerlandais ont laissé éclater leur colère, accueillant les joueurs sous les sifflets, les jets de gobelets et les doigts d’honneur.

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Ce fiasco européen met en lumière une statistique absolument folle qui fragilise encore davantage la position de l’ancien Lensois. En 21 matches dirigés sur un banc en Ligue Europa, Franck Haise n’en a remporté qu’un seul (face à l’OFI Crète). Un bilan famélique qui contraste cruellement avec l’ombre d’un ancien de la maison, Bruno Genesio, qui vient tout juste de devenir l’entraîneur comptant le plus de victoires européennes à la tête de clubs français avec 42 succès toutes compétitions confondues. En attendant, le Stade Rennais, joue avec le feu sur la scène continentale : avant trois derniers rendez-vous décisifs contre le Dinamo Zagreb, l’Omonia Nicosie et le Sparta Prague, les barrages sont loin d’être assurés, le 25e et premier non-barragiste comptant le même nombre de points que les Bretons.

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Arnaud Pouille sur la sellette

Cette défaite en Ligue Europa a provoqué la colère froide des actionnaires du club, qui avaient déjà tiré la sonnette d’alarme. Le 17 novembre dernier dans Ouest-France, le représentant de la famille Pinault, Nicolas de Tavernost, avait publiquement mis Franck Haise sous pression, pointant une « inquiétude » face aux résultats, rappelant l’exigence d’intégrer les jeunes de l’Académie et confirmant qu’un audit interne rendrait ses conclusions avant la fin de l’année. Une sortie médiatique moyennement appréciée par l’entraîneur de 55 ans, qui avait répliqué sèchement trois jours plus tard en conférence de presse en s’interrogeant sur l’utilité des « interviews » pour faire progresser son équipe.

Preuve que l’heure n’est plus aux états d’âme en Ille-et-Vilaine, le grand ménage a d’ores et déjà débuté en coulisses. Le team manager Nicolas Lesage, réputé très proche des joueurs, a été mis à pied en fin de semaine dernière en vue d’une procédure de licenciement. Mais il ne devrait être que la première victime de cette crise. On voit mal comment Franck Haise pourrait tenir à court terme, et il pourrait ne pas être le seul à sauter. À en croire une source interne du club, le président exécutif Arnaud Pouille pourrait lui aussi ne pas résister à cette nouvelle tempête. S’il avait réussi à sauver sa peau l’an passé lors du court passage d’Habib Beye avant de profiter de la belle fin de saison pour retrouver du crédit, l’ancien dirigeant de Lens se retrouve de nouveau en première ligne. Quid également de Loïc Désiré ? Le directeur sportif, mis en place par les actionnaires du club, est lui aussi dans la ligne de mire mais dans une moindre mesure que son président exécutif. Reste que Rennes sonde depuis quelques semaines le marché en quête d’un éventuel successeur à l’ancien DS de Strasbourg.

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Un sacré coup de balai se profile donc dans les prochaines semaines en Bretagne, d’autant que Nicolas de Tavernost a déjà annoncé des départs pour dégraisser un effectif jugé trop pléthorique cet hiver. Seulement neuvième de Ligue 1 et au bord du gouffre en Ligue Europa, le Stade Rennais, qui a réalisé un mercato XXL à coups de millions d’euros et de salaires mirobolants, frôle l’accident industriel en fin de saison. Une situation devenue presque banale pour une institution qui possède pourtant l’un des meilleurs centres de formation du monde, des finances solides, des supporters fidèles et des infrastructures parmi les meilleures de France. Une chose est sûre, les prochaines jours s’annoncent bouillant sur les bords de la Vilaine.