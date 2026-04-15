Marquinhos, Safonov, Pacho… la défense du PSG a anéanti les rêves de Liverpool

Sous une pluie froide et persistante tombant sur Anfield, le Paris Saint-Germain a validé sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions en s’imposant (0-2) sur la pelouse de Liverpool, après avoir déjà remporté le match aller au Parc des Princes (2-0). Mais derrière le doublé d’Ousmane Dembélé, c’est bien la défense parisienne qui a étouffé les rêves de remontada anglaise. Dès l’entame, les Reds ont pourtant tenté d’imposer un énorme pressing, poussés par un Kop incandescent et une obligation de marquer rapidement. Les hommes d’Arne Slot ont multiplié les centres et les frappes, notamment par l’intermédiaire de Ryan Gravenberch, Mohamed Salah ou encore Cody Gakpo, mais ils se sont heurtés à un bloc parisien d’une solidité impressionnante. Malgré plusieurs moments de flottement et une pression constante en seconde période, Paris n’a jamais vraiment rompu.

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Le symbole de cette résistance porte plusieurs noms. D’abord celui du capitaine Marquinhos, impérial dans sa surface et auteur d’interventions cruciales, notamment pour contrer une tentative à bout portant de Virgil van Dijk. À ses côtés, Willian Pacho a livré un match de patron, dominant les duels face aux attaquants anglais et restant lucide même dans les temps forts adverses. Et derrière eux, le gardien Matvey Safonov a écœuré les Reds avec plusieurs arrêts déterminants, spécialement face à Gakpo ou Kerkez lorsque la pression devenait étouffante. Même lorsque les locaux ont cru tenir un penalty pour une intervention de Pacho sur Alexis Mac Allister, l’arbitrage vidéo est finalement revenu sur la décision initiale, symbole d’une soirée frustrante pour les Anglais. Solide, discipliné et héroïque dans les moments chauds, le mur parisien a ainsi fini par éteindre Anfield avant que Dembélé ne porte l’estocade en contre, transformant une soirée de résistance en démonstration de maturité européenne.

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180 minutes sans encaisser un but

Symbole de cette solidité, le capitaine Marquinhos a encore montré pourquoi il reste le patron de l’arrière-garde parisienne. Le Brésilien a été omniprésent dans la surface du Paris Saint-Germain, multipliant les interventions décisives dans les moments chauds. Son sauvetage spectaculaire à quelques mètres de la ligne devant Virgil van Dijk en première période a fait exploser le banc parisien et rappelé certaines grandes soirées européennes vécues par le défenseur central. «Pour un défenseur, c’est mieux qu’un but, je vois que mon gardien fait un arrêt et je vois arriver van Dijk, je me jette sur le ballon, ce sont des détails qui changent un match. On a su bien défendre, Liverpool a utilisé ses armes, on a su rester costaud et bien défendre pendant les temps faibles. C’est comme ça qu’on doit continuer. On voit la maturité de l’équipe. L’an dernier, on est passé par toutes les sensations. Aujourd’hui, on était conscient que le match n’était pas fini à la maison, 2-0 on savait que tout pouvait se passer. On a concrétisé en fin de match», a-t-il réagi. Dans une seconde période où le PSG a longtemps subi la pression de Liverpool, Marquinhos s’est distingué par son abnégation et son sens du timing, remportant la majorité de ses duels et effectuant même un retour déterminant devant Curtis Jones en fin de match. Une prestation de leader, pleine de concentration et de sacrifice, à l’image d’une défense parisienne qui n’a jamais cédé face à la furia d’Anfield.

Derrière ce mur défensif, l’homme du match se nomme Matvey Safonov. Crédité d’un 8,5 par notre rédaction, le gardien russe a écœuré les attaquants des Reds avec plusieurs arrêts déterminants. Sérieux dans ses relances malgré les conditions venteuses dans les airs, le natif de Krasnodar a surtout brillé sur des tentatives de Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Milos Kerkez ou encore du jeune Rio Ngumoha, dont la frappe puissante a été parfaitement repoussée juste avant l’ouverture du score parisienne. Avec ce nouveau clean-sheet, Safonov enchaîne un troisième match consécutif sans encaisser de but en Ligue des Champions. Une première pour un gardien parisien depuis Keylor Navas en 2019. «C’est sûr qu’on est très content, c’était un match très difficile, on a montré qu’on est venu ici pour gagner et c’est important. Maintenant, c’est beaucoup d’émotions, on est en demi-finale et on est content. Il y avait quelques fautes, c’est sûr. Je pense que je peux être content de ce match, mais à mon avis je dois être prêt quand l’équipe en a besoin. J’espère qu’aujourd’hui ça a été comme ça», a-t-il déclaré. Surtout, le PSG a terminé cette double confrontation face à Liverpool sans concéder le moindre but sur plus de 180 minutes, preuve d’une solidité collective impressionnante qui a définitivement éteint les espoirs de remontada à Anfield