L’OL annonce des poursuites après les graves incidents survenus à Grenoble

Après les graves incidents survenus à Grenoble lors d’une rencontre entre les U17 de l’OL et ceux du GF38, l’Olympique Lyonnais a décidé de prendre la parole. Battus 1-0 sur la pelouse grenobloise, les jeunes Lyonnais ont vécu une fin de match cauchemardesque, marquée par des agressions physiques, des menaces de mort et la présence d’une arme de poing, selon les informations rapportées par Le Progrès. Plusieurs joueurs et membres du staff avaient notamment dû se réfugier dans des minibus et des vestiaires pour se mettre à l’abri. Face à la gravité des faits, le club rhodanien a publié un communiqué ce lundi matin pour condamner fermement ces agissements et annoncer des suites judiciaires.

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« L’Olympique Lyonnais apporte son soutien total aux joueurs et membres du staff de son équipe U17, victimes d’agressions physiques et de menaces de mort en marge du match de championnat national disputé à Grenoble le week-end dernier. Ces agissements d’une extrême gravité ne sauraient être tolérés dans le football. Le club a immédiatement mobilisé ses équipes juridiques et son avocat pour accompagner les victimes dans leurs démarches et engager des poursuites judiciaires. Considérant que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies par les organisateurs de la rencontre et que l’intégrité des joueurs et du staff de son Academy a été compromise, l’Olympique Lyonnais va également interpeller la Fédération Française de Football qui, en tant qu’organisatrice de la compétition, devra en tirer toutes les conséquences tant disciplinaires que juridiques et sécuritaires. Le club rappelle qu’il condamne fermement toute forme de violence et activera tous les dispositifs et mesures nécessaires pour préserver l’intégrité physique et psychologique de ses jeunes et de ses éducateurs. L’Academy tient par ailleurs à remercier les familles présentes sur place pour leur soutien précieux dans la gestion de ces incidents. Ces comportements haineux et violents n’ont pas leur place dans le football, ni dans le sport en général. Il est urgent que les instances du football français se mobilisent pour garantir la sécurité autour des terrains et protéger la pratique sportive de nos jeunes », peut-on lire dans le communiqué du club.