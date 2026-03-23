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Ligue 1

PSG : premier contact positif entre Nasser al-Khelaïfi et le nouveau maire de Paris

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Nasser Al-Khelaifi @Maxppp

Les élections municipales ont rendu leur verdict. Emmanuel Grégoire est le nouveau maire de Paris. Une élection dont les conséquences sont scrutées par les amoureux du Paris Saint-Germain et par le club de la capitale lui-même. Vous l’aurez compris, tout le monde attend de la position du successeur d’Anne Hidalgo dans le dossier du Parc des Princes.

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Avant d’en savoir davantage, Ici Paris révèle que Nasser al-Khelaïfi et le club ont envoyé un message de félicitations au nouveau maire de Paris. Le premier contact aurait été « enthousiasmant » en vue d’une éventuelle collaboration. Al-Khelaïfi a même indiqué à Grégoire qu’il sera bientôt invité au Parc des Princes. Pour rappel, Hidalgo n’était plus conviée dans l’enceinte parisienne depuis 2022.

Pub. le - MAJ le
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