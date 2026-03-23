PSG : premier contact positif entre Nasser al-Khelaïfi et le nouveau maire de Paris

Les élections municipales ont rendu leur verdict. Emmanuel Grégoire est le nouveau maire de Paris. Une élection dont les conséquences sont scrutées par les amoureux du Paris Saint-Germain et par le club de la capitale lui-même. Vous l’aurez compris, tout le monde attend de la position du successeur d’Anne Hidalgo dans le dossier du Parc des Princes.

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Avant d’en savoir davantage, Ici Paris révèle que Nasser al-Khelaïfi et le club ont envoyé un message de félicitations au nouveau maire de Paris. Le premier contact aurait été « enthousiasmant » en vue d’une éventuelle collaboration. Al-Khelaïfi a même indiqué à Grégoire qu’il sera bientôt invité au Parc des Princes. Pour rappel, Hidalgo n’était plus conviée dans l’enceinte parisienne depuis 2022.