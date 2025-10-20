Barça : Deco s’en prend violemment à l’arbitrage

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s’est exprimé au sujet de l’expulsion d’Hansi Flick lors du derby catalan contre Gérone (victoire blaugrana 2-1). L’ancien international portugais a confirmé que le club allait faire appel de la décision, tout en minimisant la gravité du geste du technicien allemand et en pointant du doigt une différence de traitement de la part de l’arbitrage espagnol.

« Le coach a dit qu’il n’avait insulté personne. Nous allons évidemment faire appel de l’expulsion. Les arbitres sont toujours plus stricts avec nous, ils vont beaucoup plus loin. Gagner avec le Barça est toujours plus compliqué, mais cela apporte plus de satisfaction. On lutte contre beaucoup de choses. Ce ne sera pas une excuse, quel que soit le résultat contre le Real Madrid. Il y a des décisions très sévères contre nous. Nous ferons ce qu’il faut sur le plan juridique », a déclaré Deco dans des propos relayés par la Cadena SER. L’entraîneur du Barça avait écopé de deux cartons jaunes coup sur coup pour avoir protesté trop vigoureusement contre les seules quatre minutes de temps additionnel accordées par l’arbitre, à un moment où les deux équipes étaient encore à égalité.