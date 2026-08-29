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Ligue 1

Lens : le 100e but de Florian Thauvin en Ligue 1 contre Strasbourg

Par Kevin Massampu
1 min.
Florian Thauvin avec le RC Lens @Maxppp
Strasbourg 2-1 Lens

Encore un but pour Florian Thauvin. Déjà double buteur contre l’AJ Auxerre (5-2), le capitaine du Racing Club de Lens a transformé un nouveau penalty, ce samedi en fin d’après-midi, contre Strasbourg pour l’ouverture du score. En prenant parfaitement à contre-pied Filip Jørgensen, l’ancien joueur de Bastia, de Lille et de l’Olympique de Marseille vient d’atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1.

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Avec le club corse, Thauvin avait marqué dix réalisations lors de la saison 2012/2013. Par la suite, il avait inscrit 76 réalisations sous les couleurs de l’OM, entre 2013 et 2015, puis entre janvier 2016 et juin 2021. Arrivé à Lens, à l’été 2025, Thauvin vient de marquer son 14e but dans l’élite avec le club artésien. À la mi-temps de ce Strasbourg-Lens, les Nordistes sont devant.

Pub. le - MAJ le
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