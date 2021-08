Jürgen Klopp scelle le mercato de Liverpool !

Dans un entretien accordé à la chaîne norvégienne TV2, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a avoué ne pas vouloir recruter plus de joueurs durant ce mercato estival : «Vous devez faire des changements, mais il doit y avoir de la place pour le faire. Nous ne voulons pas plus de joueurs. Si quelque chose se passe quelque part, ça peut se passer ailleurs, mais cela n'a aucun sens d'acheter de nouveaux joueurs».

Le tacticien allemand affirme être déjà très content de son effectif, malgré les blessures récentes (Robertson, Curtis...) : «Passons en revue l'équipe. Voulez-vous acheter un nouveau latéral ? Un nouveau gardien de but ? Nous avons déjà de bons joueurs à ce niveau. Au milieu de terrain, nous avons des joueurs avec beaucoup d'expérience, comme Thiago, Fabinho, Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita. [...] En outre, nous avons de jeunes garçons passionnants en Harvey Elliott et Curtis Jones. En attaque, nous avons Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota, Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino et Divock Origi», a-t-il déclaré à la télé norvégienne.