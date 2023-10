Manchester City bannit deux supporters

Les deux clubs de Manchester ont beau entretenir une certaine rivalité, on ne plaisante pas avec les légendes. Le week-end dernier lors de la victoire à domicile face à Brighton (2-1) pour le compte de la 9e journée de Premier League, des supporters des Cityzens avaient entonné des chants pour se moquer de Sir Bobby Charlton, joueur légendaire de MU décédé samedi dernier. Un manque de respect sévèrement puni par le club champion d’Europe en titre.

« Manchester City confirme que deux mineurs ont été identifiés en relation avec les chants ignobles entendus à l’Etihad Stadium pendant la mi-temps du match du week-end dernier contre Brighton & Hove Albion. Les individus en question ont été suspendus de tout match à domicile ou à l’extérieur et leurs coordonnées ont été communiquées à la police du Grand Manchester qui enquête sur cette affaire. À l’issue de l’enquête en cours de la police du Grand Manchester, ces personnes seront soumises à la procédure officielle de sanctions et d’interdictions du club », ont indiqué les Skyblues dans un communiqué publié par The Athletic.