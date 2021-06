Croatie - Écosse : les compositions officielles

Avec un seul point inscrit lors des deux premiers matches de l'Euro 2020, la Croatie et l'Écosse sont dos au mur. Pour aller en huitième de finale, une seule solution s'imposer ce soir. Et pour y parvenir, la Croatie opte pour un 4-3-3 avec Dominik Livaković dans les cages derrière Josip Juranović, Dejan Lovren, Domagoj Vida et Josko Gvardiol. Luka Modrić et Mateo Kovačić accompagnent Marcelo Brozović au milieu du terrain. Seul en pointe, Bruno Petković est soutenu par Ivan Perišić et Nikola Vlašić.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Écosse s'articule dans un 3-5-2 avec David Marshall comme dernier rempart derrière Scott McTominay, Grant Hanley et Kieran Tierney. Les rôles de pistons sont assurés par Stephen O'Donnell et Andrew Robertson. Stuart Armstrong, Callum McGregor et John McGinn sont positionnés dans l'entrejeu. Enfin, Che Adams est associé à Lyndon Dykes en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Croatie : Livaković - Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol - Modrić, Brozovic, Kovačić - Vlasic, Petkovic, Perišić

Écosse : Marshall - McTominay, Hanley, Tierney - O'Donnell, Armstrong, McGregor, McGinn, Robertson - Dykes, Adams