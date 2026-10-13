Atlético de Madrid - Manchester United : les compositions officielles

L’Atlético de Madrid reçoit sur sa pelouse Manchester United ce mardi à 21h, pour la deuxième journée de Ligue des Champions.

Les Colchoneros s’organisent en 4-4-2 avec Oblak aux cages. La défense est composée de Grimaldo, Hancko, Romero et Llorente. Au milieu on retrouve, Alex Baena, Cardoso, Barrios et Simeone. Kang-in Lee est associé à Alvarez en attaque.

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Les Red Devils vont évoluer en 4-2-3-1 avec Lammens. En défense on retrouve, Yoro et Martinez en charnière centrale et Heaven et Diogo Dalot dans les couloirs. Andrey Santos et Tielemans forment l’entrejeu mancunien. Mbeumo est seul en pointe devant Baleba, Bruno Fernandes et Rashford.

Les compositions

Atlético de Madrid :

Manchester United :