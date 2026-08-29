La déclaration d’adieu de Rafael Leão à l’AC Milan

Après 7 saisons sous les couleurs de l’AC Milan, Rafael Leão s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Le Portugais va rejoindre Galatasaray après son départ du club lombard, au terme d’une aventure marquée notamment par le titre de champion d’Italie en 2022. Après la victoire des Rossoneri contre Venise (2-0) à San Siro, l’ancien numéro 10 milanais a livré un dernier message particulièrement émouvant : « c’est un moment difficile, j’ai salué mes coéquipiers après sept ans avec eux. Ils m’ont aidé à grandir et à comprendre ce que signifie représenter l’AC Milan, mais il est temps de dire au revoir. J’aurais aimé dire au revoir d’une autre manière, peut-être en étant une dernière fois sous les tribunes de San Siro. Je serai certainement dans l’histoire du club parce que je sais ce que j’ai accompli ici. La vie est ainsi, on apprend, on se dit au revoir, mais selon moi, l’amour que j’ai pour Milan ne finira jamais. Je les suivrai toujours de loin. »

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Leão a également tenu à rendre hommage aux supporters milanais et à évoquer le souvenir qui restera comme le plus fort de son passage en Lombardie. « Je repars avec le souvenir du Scudetto, ce sont des moments dont je me souviendrai jusqu’à la fin. Il y a des moments où il faut prendre des décisions, Milan restera toujours Milan, l’équipe et l’entraîneur sont de grande qualité. Amorim est très bon et déterminé, il peut aider Milan à recommencer à gagner, j’aime le football qu’il pratique. Je souhaite le meilleur à Milan. Je remercie les supporters qui m’ont soutenu, Milan continuera de gagner », a ajouté le joueur de 27 ans.