Equipe de France : les excuses de Mbappé à une supportrice paraguayenne assommée par sa frappe

Lors de l’échauffement avant le 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Paraguay, Kylian Mbappé a accidentellement envoyé un ballon en direction d’une supportrice paraguayenne. Le capitaine des Bleus est immédiatement allé s’excuser auprès d’elle, calmant rapidement ce petit incident survenu en pleine séance de frappes.

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😬 Mbappé vient s’excuser auprès d’une supportrice paraguayenne après l’avoir touché lors de la séance de frappe. pic.twitter.com/lzrAAjSC5e — RMC Sport (@RMCsport) July 4, 2026

Ce type d’épisode n’est pas une première pour l’attaquant français. Lors du Mondial 2022 avant la demi-finale contre le Maroc, il avait déjà touché un supporter en tribunes pendant l’échauffement, avant d’aller s’assurer de son état. Auteur de six buts dans la compétition, Mbappé continue par ailleurs sa course au titre de meilleur buteur du tournoi.