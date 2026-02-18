Club Bruges - Atlético de Madrid : les compositions officielles

La soirée promet d’être haletante au Stade Jan Breydel. Le Club Bruges a réussi des coups durant la phase de ligue comme un spectaculaire 3-3 contre le FC Barcelone ou un retentissant et sec 3-0 contre l’Olympique de Marseille. Des résultats retentissants qui a permis au troisième du championnat belge de se placer à la 19ème place et d’obtenir son ticket pour les barrages. De son côté, l’Atlético de Madrid, qui a terminé 14ème, souffle le chaud et le froid et est capable du meilleur comme du pire. Une large victoire 5-0 contre le Real Betis en quarts de finale de Coupe du Roi début février puis une défaite 1-0 contre les mêmes Sévillans trois jours plus tard. Ou encore, un sanglant 4-0 au FC Barcelone au match aller des demi-finales de la coupe puis un lourd revers 3-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano ce week-end. Cette rencontre aussi intéressante qu’indécise sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Ivan Leko est privé de Forbs, Audoor et van den Heuvel et aligne un 4-2-3-1 avec Mignolet dans les buts et une défense Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys. Stankovic et Onyedika forment le double-pivot tandis que Diakhon, Vanaken et Tzolis forment une ligne de trois derrière Tresoldi, seul en pointe. En face, Diego Simeone ne peut compter sur Barrios et Nico Gonzalez et aligne un 4-4-2. Oblak débute dans les cages tandis que Molina, Pubill, Hancko et Ruggeri composent l’arrière-garde. Llorente et Koke sont dans l’entre-jeu tandis que Lookman et Giuliano Simeone évoluent sur les ailes. Enfin, Griezmann est aux côtés de Julián Álvarez sur le front de l’attaque. Johnny Cardoso, Alex Baena, Gimenez ou encore Sørloth démarrent donc sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Club Bruges : Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Onyedika - Diakhon, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

Atlético de Madrid : Oblak - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Alvarez, Griezmann

