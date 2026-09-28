Équipe de France : Jérémy Jacquet n’est pas satisfait

Plusieurs joueurs faisaient leur grand début en sélection ce soir, lors du Belgique-France (0-1). C’était le cas de Jérémy Jacquet, titularisé aux côtés de Maxence Lacroix dans l’axe de la défense. Le défenseur de Liverpool a rendu une belle copie, étant très solide dans les duels notamment. Première réussie pour l’ancien du Stade Rennais, qui s’est exprimé après le match, et a confié ne pas être pleinement satisfait de sa prestation.

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« C’est sûr qu’en étant défenseur, un clean sheet, il n’y a pas mieux. Avec la victoire à la fin. Je ne peux qu’être content. Mais dire que je suis satisfait, non. Je repense à 2-3 ballons offensifs, je peux faire mieux une fois que je récupère. Mais globalement je suis content, on repart avec les 3 points et le clean-sheet », a indiqué le joueur de 21 ans, très exigeant avec lui-même donc !