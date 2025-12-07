Menu Rechercher
BL : le Borussia Dortmund s’offre Hoffenheim

Dortmund 2-0 Hoffenheim

Le Borussia Dortmund avait la pression. Après les cartons du Bayern Munich et du RB Leipzig respectivement face à Stuttgart (5-0) et à l’Eintracht Francfort (6-0), le club de la Ruhr pointait à 12 et quatre unités de ses prédécesseurs. Pour la réception de Hoffenheim au Signal Iduna Park, la bande de Niko Kovac a dû s’employer.

Série en cours

Face au cinquième du championnat, la mission n’était pas simple, mais les Marsupiaux ont montré un joli visage. Sur un bon service de Yan Couto, Julian Brandt a ouvert le score avant la pause (43e). En seconde période, c’est Nico Schlotterbeck qui s’est chargé de doubler la mise (60e). Une victoire (2-0) qui permet à Dortmund de rester en embuscade sur le podium de Bundesliga.

