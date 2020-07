OM : les regrets de Jean-Philippe Sabo

Il y a des espoirs qui restent à quais et n'arrivent pas à confirmer leur talent. C'est le cas de Jean-Philippe Sabo, latéral gauche formé à l'OM, destiné à s'imposer dans le groupe professionnel olympien de la fin des années 2000, début 2010. Mais il n'a finalement disputé que 11 matchs avec Marseille, avant de partir à Strasbourg et de se retrouver aujourd'hui au niveau régional, à Erstein et à seulement 33 ans.

Dans un entretien à La Provence, il est revenu sur sa nouvelle vie (de gérant de salle de sport) et sur ses moments difficiles à l'OM : « J’aurais pu faire beaucoup mieux. Mais à l’époque, j’étais trop jeune, j’aurais dû réagir autrement quand je ne jouais pas, aller voir le coach, m’expliquer avec lui, lui montrer mon envie d’essayer de m’imposer. Je restais un peu trop dans mon coin. Je faisais mes entraînements, qui étaient bons, mais je n’essayais pas de m’imposer pour jouer plus de matches et peut-être me faire remarquer par d’autres équipes par la suite ». Des regrets donc même s'il dit apprécié sa vie lors des terrains de haut niveau.