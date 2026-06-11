L’AC Milan tente le coup Ruben Amorim

Après s’être séparé de Massimiliano Allegri, l’AC Milan cherche toujours son remplaçant. Plusieurs noms sont sortis du chapeau. Mais tout semblait indiquer ces derniers jours qu’Oliver Glasner pourrait être l’heureux élu. On évoquait un contrat de 2 ans et un salaire de 5 M€ par saison.

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Mais Sport Mediaset annonce ce jeudi qu’un nouveau candidat au banc rossonero pourrait tout bouleverser. Il s’agit de Ruben Amorim. Le technicien portugais de 41 ans est libre depuis la fin de son aventure à Manchester United. Le média italien précise qu’un appel vidéo a eu lieu ces dernières heures entre les dirigeants lombards et l’ancien coach du Sporting CP.