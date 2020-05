Wayne Rooney s'oppose à la reprise du foot anglais

Alors que les décideurs du football anglais cherchent un terrain d'entente autour du fameux projet Restart outre-Manche, les acteurs semblent eux divisés à l'idée d'une reprise de la compétition en Angleterre. Si le gouvernement britannique a donné son feu vert à un retour du ballon rond au mois de juin si les conditions sanitaires le permettent, Wayne Rooney (34 ans), l'attaquant de Derby County qui évolue en Championship, ne semble lui pas favorable à un retour du foot pour le moment. Les propos de l'ancien buteur des Three Lions font notamment écho à ceux tenus par Sergio Agüero, Danny Rose ou encore Jack Wilshere récemment.

«J'ai très envie de m'entraîner et de jouer à nouveau, mais je pense que le football en Angleterre est poussé à revenir trop tôt. Notre gouvernement dit que les gens peuvent retourner au travail, mais seulement avec la distanciation sociale, et cela ne fonctionne pas dans le football. Je ne comprends pas. Tant que le gouvernement ne donnera pas le feu vert au contact physique, nous ne pourrons pas nous entraîner ou nous préparer correctement. L'inquiétude n'est pas tant au sujet d'une blessure mais plutôt de ramener le coronavirus chez nous et d'infecter ceux qui nous entourent. La vie des gens est en danger. Une chose qui m'a surpris, c'est à quel point nos opinions semblent peu compter. La Premier League s'est impliquée auprès des joueurs par l'intermédiaire des managers et des capitaines mais, en tant que capitaine du Derby, je n'ai pas reçu un seul appel téléphonique de l'EFL (English Football League englobant la D2, la D3 et la D4) ou de la PFA (syndicat des joueurs) pour demander ce que les joueurs de Derby pensent du retour au football», a commenté le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United dans des propos relayés par Mundo Deportivo ce dimanche. La parole de Wayne Rooney ayant énormément de poids en Angleterre, cette sortie médiatique ne devrait pas manquer de faire réagir de l'autre côté de la Manche.