PSG : le message déchirant de Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain n’a pas eu le temps de savourer son beau succès face au FC Barcelone (4-2). Peu de temps après la fin du match, les médias français se montraient déjà très pessimistes concernant l’état du genou de Khvicha Kvaratskhelia. Sorti à l’heure de jeu quasiment en larmes et sans pouvoir poser le pied par terre, l’ailier géorgien de 25 ans a vu ses craintes se confirmer ce jeudi matin, via le communiqué publié par son club.

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« Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d’hier face au FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. » Un énorme coup dur pour Luis Enrique, mais surtout pour le meilleur joueur de l’édition 2025-2026 de la Ligue des champions. Sauf miracle, « Kvara » ne devrait pas rejouer de la saison. Touché de plein fouet par cette épreuve, le Géorgien est sorti du silence sur son compte Instagram.

« Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça »

« À l’époque, beaucoup de gens m’ont posé la question ; certains allaient même jusqu’à dire que si tous les footballeurs du monde priaient, le match se terminerait par un match nul. C’était peut-être vrai, mais avant chaque match, je demandais à Dieu de me permettre de quitter le terrain sain et sauf, mais en vain. Peu de temps s’est écoulé, mais cette question ne cesse de me trotter dans la tête : pourquoi moi ? », a-t-il posté, avant de poursuivre.

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« Je n’ai probablement jamais rien laissé au hasard, je me suis préparé pour ce match mieux que jamais auparavant. Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça. Et pourtant, je me rends compte que Dieu m’a choisi, et si, par là, j’ai protégé les autres footballeurs sur le terrain, je suis prêt à passer ces mois à travailler, dans la douleur et les larmes. Je sais que je dois revenir plus fort pour mes proches, qui sont toujours à mes côtés. Je ne vous décevrai pas. Je vous promets de ne manquer aucun instant. Merci à tous pour votre soutien. À bientôt. »