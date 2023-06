Affaire Buades : Bordeaux charge Rodez dans un communiqué cinglant

Alors que la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel communiquera ce lundi sa décision, concernant le sort de la rencontre de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez, interrompue il y a 8 jours à la suite de l’irruption et de l’agression d’un ultra bordelais sur le ruthénois Lucas Buades, le club girondin s’est exprimé ce samedi dans un communiqué à charge contre Rodez. S’il rappelle bien évidemment qu’il condamne avec fermeté le geste de son supporter, le club girondin minimise la gravité de la blessure de Lucas Buades : «le geste de l’individu qui s’est introduit illicitement envers le joueur du RAF semble n’avoir été potentiellement porté, le cas échéant, qu’à l’épaule au moment où, simultanément, plusieurs coéquipiers venaient entourer le joueur, entraînant dans sa chute l’un d’entre eux. Il apparaît de ce fait que la commotion invoquée par le joueur ne puisse qu’être le fruit du seul geste de l’individu», indique le communiqué, et de poursuivre.

« Sur la gravité de la blessure, les informations relayées par la presse font état d’une constatation par le médecin légiste, expert indépendant et mandaté par le procureur, d’« aucune lésion », et la prescription d’une seule journée d’arrêt de travail.» Enfin, il insiste sur l’absence de coopération de Rodez, indiquant par ailleurs avoir déposé auprès de la LFP une réclamation pour violation des règles relatives à l’éthique sportive et au fair-play.« Le FC Girondins de Bordeaux s’interroge également sur les raisons qui ont conduit le RAF à ne pas coopérer spontanément avec les enquêteurs dans les heures et journées ayant suivi les événements (…) Le FC Girondins renouvelle sa volonté d’obtenir une décision qui ne prévoit pas de sanction disciplinaire à l’encontre du club et qui permettre de rejouer le match arrêté afin que le classement définitif du Championnat de L2 se joue sur le terrain sportif pour en garantir une parfaite équité. »

