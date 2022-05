Le public de Roland-Garros pousse pour Zinedine Zidane au PSG

Présent à Paris, Zinedine Zidane se trouve actuellement, en compagnie de son épouse, dans les travées de Roland-Garros et plus particulièrement sur le court Suzanne Lenglen pour assister à la rencontre opposant Rafael Nadal à Botic Van De Zandschulp. Si l'Espagnol, victorieux à treize reprises des Internationaux de France, se balade pour l'heure face au Néerlandais, le public a lui décidé de soutenir une autre cause...

La suite après cette publicité

Ainsi, plusieurs spectateurs n'ont pas hésité à clamer leur amour pour l'ancien entraineur du Real Madrid, pisté depuis plusieurs mois par les dirigeants parisiens. «Signe à Paris, Zizou», peut-on notamment entendre. De quoi convaincre ZZ de définitivement rallier la capitale française ?