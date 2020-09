Le Genoa annonce Davide Zappacosta et Marko Pjaca

Des annonces souvent groupées. Déjà ce mercredi, le Genoa avait annoncé 5 recrues en même temps avec Milan Badelj, Joel Asoro, Eduardo Goldaniga, Filippo Melegoni et Miha Zajc. Ce samedi, le club vient d'officialiser deux nouvelles arrivées, celles de avide Zappacosta et de Marko Pjaca.

Le latéral droit de Chelsea (28 ans) et l'ailier de la Juventus (25 ans) débarquent en prêt dans le Nord de l'Italie. Le premier revient d'un prêt à la Roma et reste donc dans son pays natal pendant que le second avait été prêté à Anderlecht. Il s'agit du quatrième prêt du Croate depuis son arrivée chez les Bianconeri en 2016, avec qui il n'a pu disputé que 21 matchs.