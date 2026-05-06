Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Arbitrage : la sortie coup de poing de François Letexier sur la VAR

Par Valentin Feuillette
1 min.
François Letexier @Maxppp

Réunis à Clairefontaine dans le cadre du media day des arbitres avant la Coupe du Monde 2026, les officiels français ont longuement évoqué les évolutions de l’arbitrage moderne. Entre pédagogie, nouvelles technologies et volonté d’harmonisation internationale, la place de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) reste centrale dans les débats.

La suite après cette publicité

«Je ne sais pas si je suis meilleur arbitre avec le VAR, mais les décisions sont meilleures avec. Sur le décisionnel, parce qu’il y a aussi l’aspect managérial, c’est mieux. Les gens qui critiquent oublient comme c’était avant avec des buts largement hors-jeu validés. On est dans l’équité sportive. On parle de deux ou trois faits de jeu qui sont longuement discutés. Il y a eu des dizaines et des dizaines de situations bien gérées grâce au VAR. Il y a une réaction amnésique sur le VAR». Une défense appuyée de l’outil par François Letexier, qui insiste sur son apport global au jeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier