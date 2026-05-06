Arbitrage : la sortie coup de poing de François Letexier sur la VAR

Réunis à Clairefontaine dans le cadre du media day des arbitres avant la Coupe du Monde 2026, les officiels français ont longuement évoqué les évolutions de l’arbitrage moderne. Entre pédagogie, nouvelles technologies et volonté d’harmonisation internationale, la place de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) reste centrale dans les débats.

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«Je ne sais pas si je suis meilleur arbitre avec le VAR, mais les décisions sont meilleures avec. Sur le décisionnel, parce qu’il y a aussi l’aspect managérial, c’est mieux. Les gens qui critiquent oublient comme c’était avant avec des buts largement hors-jeu validés. On est dans l’équité sportive. On parle de deux ou trois faits de jeu qui sont longuement discutés. Il y a eu des dizaines et des dizaines de situations bien gérées grâce au VAR. Il y a une réaction amnésique sur le VAR». Une défense appuyée de l’outil par François Letexier, qui insiste sur son apport global au jeu.