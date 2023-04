Lens : le groupe convoqué pour le déplacement à Paris

Choc au sommet à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueille, ce samedi à 21 heures, le RC Lens, dauphin et relégué à seulement six points. Un match ô combien important dans la course au titre.

Pour cette rencontre, Franck Haise disposera d’ailleurs d’un groupe au complet, avec notamment le retour d’Ismaël Boura. Seko Fofana et Lois Openda sont également bien présents et auront à cœur de s’offrir le scalp du club de la capitale pour revenir à trois petits points…

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 69 30 22 3 5 70 29 41 2 Lens 63 30 18 9 3 50 22 28

