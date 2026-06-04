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Amical : le but exceptionnel de l’Irak face à l’Espagne

Par Josué Cassé
1 min.
irak @Maxppp

Ce jeudi soir, l’Espagne défie l’Irak dans le cadre d’un match amical avant le début de la Coupe du Monde. Une rencontre que les Espagnols ont débuté de la meilleure des manières en ouvrant le score grâce à Ferran Torres.

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Quelques minutes plus tard, l’Irak a finalement égalisé et de quelle manière… Sur un centre-tir qui a surpris Joan Garcia, gardien remplaçant de la Roja, Merchas Doski a inscrit un but sublime. Reste à savoir si cette réalisation est volontaire ou non…

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