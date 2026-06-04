Amical : le but exceptionnel de l’Irak face à l’Espagne

Ce jeudi soir, l’Espagne défie l’Irak dans le cadre d’un match amical avant le début de la Coupe du Monde. Une rencontre que les Espagnols ont débuté de la meilleure des manières en ouvrant le score grâce à Ferran Torres.

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🇪🇸 - 🇮🇶



Mais quel but EXCEPTIONNEL de Merchas Doski pour tromper Joan Garcia et permettre à l'Irak d'égaliser face à l'Espagne !



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Quelques minutes plus tard, l’Irak a finalement égalisé et de quelle manière… Sur un centre-tir qui a surpris Joan Garcia, gardien remplaçant de la Roja, Merchas Doski a inscrit un but sublime. Reste à savoir si cette réalisation est volontaire ou non…