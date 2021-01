Monaco : Niko Kovač donne le ton pour le mercato

La suite après cette publicité

Ce jeudi en fin de matinée, Niko Kovač s'est présenté en conférence avant le choc face à l'Olympique de Marseille. Le Croate a été invité à évoquer le mercato et notamment l'information selon laquelle les Monégasques foncent sur Krépin Diatta. Ce que nous pouvons vous confirmer. «Ce sont des rumeurs. Je pense que ce n'est pas un joueur de l'AS Monaco, il convient de ne pas alimenter les rumeurs et de ne pas les commenter».

Après avoir botté en touche sur ce point, il a été relancé sur le marché des transferts et sur le fait que les ventes des joueurs ne seraient pas très élevées au niveau des prix. «Je pense qu'il n'y a pas de sens à vendre nos meilleurs joueurs et talents. C'est une situation compliquée, donc c'est d'autant plus dur d'avoir des montants importants, pas que pour Monaco mais pour tous les clubs. On est dans une bonne position au classement, on n'a pas d'intérêt à changer car on veut atteindre nos objectifs. La seule chose que je peux vous dire sur le mercato c'est que Strahinja Pavlović va être prêté six mois au Cercle Bruges pour avoir du temps de jeu. On a besoin de toutes nos forces vives pour atteindre nos objectifs». Le message est clair !