Le PSG fonce sur une nouvelle pépite brésilienne

Après avoir acheté Lucas Beraldo (20 ans, défenseur) et Gabriel Moscardo (18 ans, milieu de terrain) l’hiver dernier, Luis Campos et le PSG pourraient de nouveau s’intéresser à un Brésilien. Comme le rapporte le quotidien AS, le club de la capitale scrute les premiers pas de Pedro Lima au Sport Recife. L’arrière droit de 17 ans, qui a disputé la dernière Coupe du Monde U17, est devenu un titulaire indiscutable dans son équipe de Serie B, ce qui attire de nombreux autres clubs que le PSG.

Chelsea est en avance sur le dossier. Les Londoniens proposent huit millions d’euros pour s’attacher les services de la pépite brésilienne. Le président de Sport Recife s’est déjà rendu sur place pour négocier l’accord. Afin de rester dans les clous du fair-play financier, c’est le club filial, Strasbourg, qui devrait dépenser l’argent.