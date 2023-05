Serie A : l’AC Milan enfonce la Juventus et obtient son ticket pour la prochaine Ligue des Champions

Suite et fin de la 37ème journée de Serie A avec une confrontation prestigieuse entre la Juventus et l’AC Milan à Turin ce lundi soir. Malgré sa nouvelle pénalité, de 10 points cette fois-ci, la Vieille Dame avait encore une petite chance de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions mais pour ce faire, la victoire était impérative contre les Milanais à domicile. En première période, la rencontre était assez équilibrée entre les deux formations italiennes qui n’arrivaient pas à se procurer beaucoup d’occasions.

Seul Olivier Giroud, sur un éclair de génie, illuminait la partie et ouvrait le score juste avant la pause (40e). Au retour des vestiaires, les Bianconeri continuaient de se montrer peu dangereux jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette victoire, l’AC Milan conforte sa 4ème place et se qualifie officiellement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions tandis que la Juventus n’est plus maître de son destin même si elle peut toujours espérer se qualifier pour une coupe européenne la saison prochaine. La 38ème et dernière journée de Serie A s’annonce bouillante !

