Ligue des Champions : l'Ajax humilie les Rangers, le Sporting dompte l'Eintracht Francfort

Deuxième jour de phase de poules ce mercredi, après les rencontres riches en buts de mardi soir. En attendant le duel entre Tottenham et l'Olympique de Marseille à Londres, on avait l'autre rencontre de ce groupe D entre Francfort et le Sporting Portugal, en terres allemandes. Un duel qui avait commencé très fort avec cette grosse occasion de Kolo Muani, mais l'ancien Nantais avait manqué son face à face avec Adan. Par la suite, un rythme soutenu mais globalement peu de véritables situations d'un côté comme de l'autre, et les deux formations enchaînaient les phases de possession plutôt stériles. Pas grand chose à signaler, si ce n'est ce quasi contre-son-camp du Sporting juste avant la pause sauvé par Adan (44e).

En deuxième période, les deux équipes se rendaient les coups, et ça s'était un peu animé. Pedro Porro avait une belle occasion avec sa frappe dans le petit filet (57e), et Kolo Muani continuait d'être dangereux devant, même s'il échouait encore devant le portier lisboète (60e). C'est bien l'écurie portugaise qui allait cependant frapper en premier. Morita servait Marcus Edwards qui, d'une bonne frappe du gauche, faisait trembler les filets (0-1, 65e). L'Anglais allait vite récidiver, à la passe cette fois, avec un service pour Francisco Trincão après un joli numéro individuel. Le Portugais concluait à merveille (0-2, 67e). Nuno Santos pliait la rencontre dans la dernière ligne droite de la partie face à un Trapp qui a vécu une deuxième période difficile. Une victoire très importante pour les Lusitaniens dans un groupe aussi équilibré qu'indécis !

L'Ajax frappe fort

Dans l'autre affiche du soir, un duel de clubs classiques et incontournables au niveau européen. L'Ajax lançait ainsi sa campagne face aux Glasgow Rangers, avec un trio offensif composé de Steven Bergwijn, le vétéran Dusan Tadić et la pépite Mohammed Kudus. Très vite, les Amstellodamois ont pris le contrôle du ballon, jouant de façon plutôt posée et sereine, attendant d'exploiter la faille. Elle est finalement arrivée sur coup de pied arrêté, puisque sur ce corner botté par Berghuis, Edson Alvarez plaçait une tête parfaite et puissante depuis la ligne des six mètres pour mettre les siens devant (1-0, 17e). Dominateurs, les Néerlandais étaient bien dans leur match et Berghuis doublait la mise à la demi-heure de jeu, sur cette frappe un peu chanceuse puisque déviée par Sands.

Pas rassasiés, ils tuaient le match dans la foulée. Kudus enchaînait sur une jolie action individuelle côté gauche, puis, une fois dans la surface, il décochait une frappasse qui laissait McLaughlin impuissant (3-0, 33e). La Messe était dite, et Tadic était même sur le point de signer le quatrième juste avant la pause. Au retour des vestiaires, on était sur un scénario assez similaire, avec un Ajax qui maîtrisait les débats et un Kudus diablement bon dans le dernier tiers du terrain. Les Ecossais avaient quelques sursauts d'orgueil, comme la tentative de Kent (67e) ou ce but refusé à Borna Barišić (72e), mais pas de quoi faire trembler son rival du soir. Steven Bergwijn se mêlait lui à la fête et signait le quatrième après un joli crochet sur le portier adverse (4-0, 80e). Une belle démonstration de force !

