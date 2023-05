C4 : le communiqué de l’AZ après les incidents face à West Ham

West Ham - Fiorentina. L’affiche de la finale de la Ligue Europa Conférence est désormais connue. Vainqueurs d’une courte tête (1-0) contre l’AZ, jeudi soir, les Hammers tenteront de soulever le trophée final face aux Italiens, le 7 juin prochain à Prague. Malgré la victoire face aux Bataves, la soirée en terres néerlandaises a été marquée par des débordements entre supporters. Alors que les fans londoniens fêtaient la qualification, des «supporters» de l’AZ ont franchi une barrière et attaqué le contingent anglais. Des actes condamnés par le club hollandais qui a tenu à s’excuser par le biais d’un communiqué.

«Ce qu’il s’est passé dépasse toutes les limites. Le club présente à nouveau ses excuses les plus sincères à West Ham et aux milliers de supporters de l’AZ qui ont été gênés par cette mauvaise conduite. Alors que tout le monde espérait une rencontre européenne historique, le match s’est transformé en une soirée noire en raison des événements survenus au coup de sifflet final, a regretté le club néerlandais. Il s’agit d’une soirée à laquelle il faut réfléchir avec honte. Non pas à cause du match de football disputé, mais à cause du comportement de certains visiteurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser le mot "supporters" pour désigner ces personnes», précise ainsi l’AZ.

