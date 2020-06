Liga NOS : Braga se rate également malgré Trincão

Après la défaite de Porto, puis le nul de Benfica, qui a causé bien des excès de la part de ses supporters, Braga, le 3e de Liga Nos a lui aussi réalisé une contre-performance pour son retour à la compétition (25e journée). Ce vendredi soir, il s'est incliné 3-2 sur la pelouse de Santa Clara et reste à portée de fusil du Sporting.

Les Arsenalistas peuvent se mordre les doigts car ils ont tout de même mené deux fois au score grâce à un penalty transformé par Fransergio (20e) et obtenu par Francisco Trincão. Le futur joueur du Barça a redonné l'avantage aux siens en seconde période mais ça n'a pas suffi. Les locaux se sont imposés grâce à un doublé de Santana (34e et 66e sur penalty) et une réalisation signée Carlos (90e+2).