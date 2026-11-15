Italie : Mancini refuse de tirer la sonnette d’alarme

Battue lourdement par la Belgique (4-1), l’Italie a vécu une soirée compliquée à l’occasion de cette rencontre de Ligue des Nations. Dominés par les Diables Rouges, les Azzurri ont progressivement perdu le fil de la rencontre, notamment sur le plan physique et dans leur capacité à exercer un pressing efficace. Une défaite qui vient rappeler le travail encore nécessaire pour permettre à la sélection italienne de poursuivre sa progression. Si la Nazionale avait montré de belles choses face à la France, les troupes transalpines étaient méconnaissables ce dimanche face aux Diables Rouges. Avec ce revers, l’Italie termine 3ème du classement avec 10 points, derrière la Belgique et la France. Un bon bilan comptable qui permet aux Italiens de se maintenir en Ligue A et ainsi d’éviter les barrages.

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Au micro de la Rai après la rencontre, Roberto Mancini a reconnu la supériorité belge et les difficultés rencontrées par ses joueurs. « Ils étaient meilleurs, mais nous l’avons trop payé physiquement malgré un bon début de match. Nous avons commencé à avoir des difficultés. Dès que le ballon arrivait sur les ailes, nous n’arrivions plus à presser correctement. Ils l’ont mérité, il n’y a rien à ajouter », a reconnu le sélectionneur, qui préfère retenir une expérience utile pour la suite. « Ce sont des soirées qui peuvent arriver lors d’un processus de progression. Nous avions l’occasion d’aller de l’avant, nous savions que ce serait un match difficile, et nous avons encaissé un but. C’est une soirée qui nous servira». Malgré la défaite, Roberto Mancini veut utiliser cette belle base de travail complète pour continuer sa reconstruction éclair.