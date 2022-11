Manchester United : un drôle de remplaçant choisi pour Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est sans aucun doute concentré sur cette Coupe du Monde 2022 avec le Portugal, puisque c'est sa dernière chance de remporter le graal convoité par tous les footballeurs de la planète. Surtout que son pays, doté d'un sacré effectif, fait partie des favoris de la compétition. Mais nul doute que dans un coin de sa tête, le désormais ancien joueur de Manchester United pense à son avenir en club.

Actuellement chômeur, il a récemment reçu une superbe offre d'Arabie Saoudite, avec un contrat de plus de 200 millions d'euros à la clé. Le Portugais semble cependant, pour l'instant, privilégier une destination qui lui permette d'évoluer au plus haut niveau européen. Et forcément, du côté de Manchester United, il va falloir lui trouver un remplaçant, profitant des économies faites sur son salaire.

De la concurrence

Selon ESPN, son remplaçant a été choisi. Il s'agit de Christian Pulisic, l'international américain de Chelsea. Le média indique que les Red Devils souhaitent se le faire prêter, alors que les Blues devraient l'autoriser à filer lors du mercato hivernal. Les agents du joueur ont déjà commencé à travailler sur une future destination, avec Arsenal et Newcastle comme autres formations intéressées par l'ancien du Borussia Dortmund.

La polyvalence du joueur, le manque d'opportunités intéressantes sur le marché en janvier et le peu de régularité des éléments déjà présents dans l'effectif aux avant-postes ont définitivement convaincu les Mancuniens de passer à l'attaque. Ils ne veulent cependant pas faire de folies sur le plan financier, d'où cette volonté de le recruter, dans un premier temps du moins, sous forme de prêt. Cette saison, Pulisic a disputé 13 rencontres de Premier League dont 3 titularisations seulement, pour un but et une passe décisive. On rappelle également que, comme dévoilé en exclusivité par nos soins, Cody Gakpo du PSV plaît beaucoup aux Red Devils. Affaire à suivre.