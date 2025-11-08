L’AS Monaco a vécu une soirée cauchemardesque contre Lens

L’AS Monaco n’y arrive pas. Marqué par une hécatombe de blessure depuis le début de la saison, le club du Rocher ne parvient pas à montrer de la continuité en cet exercice 2025-26. Malgré l’éviction d’Adi Hutter après le nul concédé contre Nice (2-2), Sébastien Pocognoli, arrivé en provenance de l’Union Saint-Gilloise a vu son bilan se contraster ces dernières semaines. Malgré une victoire arrachée contre Bodo-Glimt, en C1, l’ASM enchaîne deux défaites consécutives en Ligue 1, d’abord contre le Paris FC (1-0), puis une soirée catastrophique contre le RC Lens, ce samedi (1-4).

Après avoir ouvert le score, les Monégasques ont été rattrapés par leur instabilité défensive, notamment sur les coups de pieds arrêtés. Ils ont encaissé 21 buts après seulement 12 journées de Ligue 1 cette saison, soit la deuxième pire performance du club à ce stade de la compétition depuis 40 ans, après les 22 buts encaissés en 2019/20. Un triste record, qui met en lumière les raisons du mauvais classement de l’équipe, provisoirement sixième de Ligue 1 et à cinq points du leader marseillais.

Le coup de gueule de Sébastien Pocognoli

«Il faut être honnête, il nous manquait plein de choses aujourd’hui. On a fait un match bien en dessous de ce qu’on demande, même de nous même. C’était mauvais dans les détails, on a fait des erreurs permettant à Lens de marquer. De A à Z, ce n’était pas une bonne performance, on est déçus», a assuré Thilo Kehrer après la partie, rejoint par son manager, qui a refusé d’évoquer l’arbitrage et le carton rouge discutable attribué à Folarin Balogun juste avant la mi-temps.

«Beaucoup de choses ne vont pas. On a subi l’impact physique dès les premiers instants, on ne va pas trouver des excuses, on a donné certains buts et e carton rouge nous met certainement en difficulté. Les circonstances sont défavorables, mais il y a des choses à regarder de notre côté. C’était insuffisant sur plusieurs paramètres. On a subi la fraîcheur des Lensois», a assuré Sébastien Pocognoli sur Ligue 1+, en espérant retrouver des retours de blessure après la trêve : «la trêve arrive au bon moment, car on a enchaîné les matches. J’espère qu’on pourra redonner un élan de concurrence et de dynamisme».