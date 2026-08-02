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PSG : Mika Godts absent de la feuille de match de l’Ajax

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mika Godts @Maxppp
Volendam 1-3 Ajax

Mika Godts n’a pas participé au dernier match de préparation de l’Ajax Amsterdam face à Volendam ce dimanche. Alors que l’ailier belge est suivi de près par le PSG et qu’un accord de principe aurait déjà été trouvé avec le club parisien, son absence a rapidement alimenté les interrogations sur son avenir. Toutefois, cette non-convocation s’explique avant tout par une gestion d’effectif de la part de l’entraîneur John Heitinga, plusieurs cadres ayant également été ménagés après l’enchaînement des rencontres européennes.

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Titulaire lors des deux confrontations face à Vojvodina en qualifications de Ligue Europa, avec une passe décisive délivrée à chaque match, Godts a été préservé comme plusieurs joueurs importants de l’effectif amstellodamois. L’Ajax prépare désormais la réception de Shelbourne jeudi avant son entrée en Eredivisie, des échéances qui pourraient permettre d’y voir plus clair concernant l’avenir du jeune international belge, toujours dans le viseur du PSG.

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