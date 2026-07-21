Hull City pense à Olivier Ntcham

Passé par le Celtic puis l’Olympique de Marseille en 2021, Olivier Ntcham (30 ans) poursuit son bonhomme de chemin. Après la cité phocéenne, il a posé ses valises à Swansea avant de filer à Samsunspor en 2023. Un club qu’il a quitté libre cet été à l’issue de son contrat. Pourtant, l’entraîneur Thorsten Fink ne désespère pas de le voir revenir. Selon nos informations, le coach du club turc souhaite son retour afin de poursuivre l’aventure ensemble.

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Mais il n’est pas le seul à vouloir travailler avec le natif de Longjumeau. Autre pensionnaire de Süper Lig, Erzurumspor veut aussi l’enrôler nous a-t-on fait savoir. En Premier League, le promu Hull City suit aussi son cas de près. Le club anglais est venu aux renseignements. Il faut dire que son expérience du haut niveau tout comme son statut de joueur formé en Angleterre (il a fini sa formation à Manchester City) font de lui une option intéressante.