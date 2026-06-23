CdM 2026, France : la réaction à chaud de Didier Deschamps

L’équipe de France a battu l’Irak sur le score de 3-0 après un match devenu farfelu en raison de l’interminable attente à la mi-temps. 2h12 d’interruption en raison des orages qui se sont abattus sur Philadelphie. Cela n’a pas empêché les Bleus de faire le travail face à une sélection irakienne vaillante mais limitée. Didier Deschamps a livré sa première réaction à l’issue de la rencontre. « Elle était bonne la première période. Mais je suis peut-être trop difficile souvent, je préfère ça avec les joueurs que j’ai. En deuxième, on a une totale reprise, ce n’était pas évident avec ce qu’il s’était passé. De se mettre à l’abri, c’est une très bonne chose. On est qualifié ce soir même si je suis convaincu que le 3e match sera décisif pour le classement dans ce groupe. »

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Il a aussi évoqué l’apport d’Ousmane Dembélé, enfin buteur avec les Bleus dans ce Mondial. «Ous n’a pas de souci, il a confiance en lui. Il veut animer un peu les débats, si ce n’est pas lui ça sera un autre de toute façon. Il a des repères à retrouver aussi, différents d’avec son club. Déjà sur le plan athlétique, il est de mieux en mieux. Avec le ballon il n’a pas trop de souci.»