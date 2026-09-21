Mohamed Salah a transformé un rocher en lieu touristique

Nouvelle coqueluche de Trabzonspor, Mohamed Salah (34 ans) réalise un début de saison fou. Arrivé de Liverpool, l’ailier égyptien compte déjà 7 buts en 6 matches et reste sur un triplé lors du choc contre Galatasaray ce samedi (4-0). Une performance XXL qui rend son statut encore plus imposant. De quoi rendre les supporters de Trabzonspor totalement fous de leur nouvelle star.

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, il s’était pris en photo sur un rocher à côté d’une rivière sur le plateau de Kortdir dans la province de Trabzon. Une photo devenue virale puisque de nombreux touristes affluent vers le lieu de la photo désormais comme l’ont relayé les médias turcs. Certains se sont même pris en photo en train d’embrasser le rocher ou s’asseyant dessus. Le phénomène Salah s’est emparé de la Turquie.