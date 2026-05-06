La FIFA aggrave la sanction de Gianluca Prestianni

L’Argentin n’est pas près de voir le bout du tunnel. En effet, Gianluca Prestianni voit son avenir dans le football compromis après une terrible décision prise par l’UEFA ainsi que la FIFA. Suite à son altercation avec Vinícius Jr lors du choc de C1 entre Benfica et le Real Madrid en février dernier, la sanction initiale du milieu de terrain a été étendue à toutes les compétitions. Concrètement, s’il est appelé en sélection par Lionel Scaloni au Mondial 2026, celui-ci manquerait les deux premiers duels en Amérique du nord.

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Pour rappel, le joueur de 20 ans avait reçu une suspension de six matchs, dont trois avec sursis, pour avoir envoyé des propos homophobes au Brésilien. Comme le rapporte un porte-parole de la FIFA à AS, le comité disciplinaire de la FIFA a décidé d’étendre l’interdiction de six matchs imposée par l’UEFA au joueur du SL Benfica, Gianluca Prestianni, afin qu’elle ait un effet mondial. La sanction a été étendue conformément à l’article 70 du Code disciplinaire de la FIFA.