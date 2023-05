Angers : Paul Bernardoni réagit après son probable dernier match avec le SCO

Il était sûrement le plus affecté par la défaite de ce soir. Ne pouvant rien faire sur les trois buts de l’OM ce soir, Paul Bernardoni a sûrement joué ses dernières minutes avec le SCO Angers ce soir. En effet, alors que son contrat expire dans un an, les dirigeants angevins lui ont annoncé leur envie de le voir quitter le navire l’été prochain alors que le club ne pourra pas assumer son salaire en Ligue 2. Déçu, il s’est exprimé sur cette situation au micro de Prime Vidéo : «C’est un choix de la direction. J’étais bien ici, j’aurais aimé rester car il me reste un an de contrat. C’est des choix, il faut les respecter car ils me l’ont demandé. On est condamnés, ils ont décidé que ça se terminerait et il faut respecter cela. Comme j’ai bien été traité par eux, il faut que je le sois aussi envers eux. »

Le pire est que l’ancien portier des Girondins de Bordeaux risque d’avoir joué son dernier match de la saison ce dimanche car sa main a été écrasé par Nuno Tavares dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Une situation qui a eu le don de provoqyer le courroux du gardien envers le corps arbitral : «Il m’écrase le bras et c’est très douloureux. C’est à chaud, et c’est encore plus frustrant quand j’apprends qu’il était hors-jeu. J’espère que ça ne sera pas trop grave. »

