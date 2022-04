CdM 2022 : à quelle heure se joueront les matchs au Qatar ?

Ce vendredi, à Doha, s'est tenu le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les 32 équipes qualifiées s'affronteront donc lors des poules du 21 novembre au 2 décembre. Durant cette période, il n'y aura pas moins de 4 matchs par jour qui auront lieu à des horaires différents. Au Qatar, les matchs auront lieu à 13h, 16h, 19h, et enfin 22h.

Avec les deux heures de décalage entre le Qatar et la France, les horaires seront différents. En France, les rencontres se joueront donc à 11h, 14h, 17h et donc 20h. À partir des phases finales, les matchs se joueront toujours à 16h et 20h. Le rendez-vous est pris.