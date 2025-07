Le FC Barcelone est déjà complètement dingue de la pépite Roony Bardghji

«Le FC Barcelone et le FC Copenhague ont trouvé un accord pour le transfert de Roony Bardghji . L’ailier a signé un contrat de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2029», annonçait ainsi tout content le FC Barcelone le 14 juillet dernier. Fier de s’offrir le grand talent Roony Bardghji. Ailier suédois de 19 ans arrivé du FC Copenhague pour 2 millions d’euros, ce dernier arrivait avec une belle réputation de dribbleur et détonateur. En vue à l’entraînement rapidement, il a accompagné l’équipe première pour la tournée asiatique du club et a ainsi participé au premier match de préparation contre le Vissel Kobe (3-1).

Une première très satisfaisante pour un joueur disponible entre les lignes, faisant preuve de caractère et déjà buteur. De quoi d’ailleurs recevoir les premiers compliments de son coach Hans-Dieter Flick. Ce dernier a d’ailleurs avoué que la porte de l’équipe première était ouverte au Suédois si celui-ci se montre performant : «cela dépend de lui. S’il joue bien…» Travaillant sans relâche avant de signer au FC Barcelone car il devait renforcer son corps après sa longue absence sur blessure suite à la rupture des ligaments croisés qui l’a handicapé l’an dernier, Roony Bardghji fait déjà sensation au FC Barcelone.

Le vestiaire est totalement fan de lui

Selon Sport, tout le monde au club est particulièrement impressionné par la condition physique qu’il affiche depuis son arrivée. Outre cela, Roony Bardghji séduit grâce à son attitude positive au sein du groupe et sa volonté d’apprendre, que ce soit sportivement, mais aussi par rapport à l’identité club du FC Barcelone. Son humour fait aussi des ravages et malgré le fait qu’il ne parle pas l’Espagnol, il est devenu rapidement complice avec le jeune Marc Casado.

Proche également des joueurs qui parlent anglais comme Frenkie de Jong, Jules Koundé, Robert Lewandowski et Wojciech Szczesny, il a aussi une relation privilégiée avec Marcus Rashford arrivé ces derniers jours comme lui. Une intégration express dans le groupe sur le plan humain qui suit naturellement les performances sportives qu’il affiche. Réussisant son premier défi, Roony Bardghji va devoir désormais faire le plus dur en confirmant. Lors de la saison 2021/2022 le grand espoir autrichien Yusuf Demir avait aussi connu des débuts parfaits au FC Barcelone avant de sombrer.