Real Madrid : Alvaro Carreras confirme une bagarre avec un coéquipier

Le vestiaire du Real Madrid continue de se fragiliser. Hier, Onda Cero rapportait qu’Antonio Rüdiger avait mis une grosse baffe à Alvaro Carreras lors d’une séance d’entraînement. L’Allemand était agacé de l’attitude de l’Espagnol, ce qui avait déclenché de vives tensions. Et, à présent, la confirmation a vu le jour. Carreras a publié une story sur son compte Instagram, dans laquelle plusieurs messages apparaissent et semblent clairs. On comprend rapidement où le latéral veut en venir.

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« Ces derniers jours, certaines insinuations et commentaires sur ma personne sont apparus qui ne correspondent pas à la réalité.

Mon engagement envers ce club et avec les entraîneurs que j’ai eus a été complet depuis le premier jour, et il le restera. Depuis mon retour, j’ai toujours travaillé avec le plus grand professionnalisme, respect et dévouement. Je me suis battu très dur pour réaliser mon rêve de rentrer à la maison. En ce qui concerne l’incident avec un collègue, il s’agit d’une question ponctuelle sans importance qui est déjà réglée. Ma relation avec toute l’équipe est très bonne » a-t-il envoyé. Une affirmation qui devrait jaser en interne, tandis que de son côté, l’Allemand dément. Une dispute aurait eu lieu dans la capitale, mais il n’y a pas eu d’agressions.