Coupe Gambardella : le tirage complet des 32es de finale

Qui succèdera au Stade Rennais au palmarès de la Coupe Gambardella ? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais les 64 équipes engagées ont été fixées après le tirage au sort des 32es de finale réalisé ce jeudi au siège de la FFF.

Les tenants du titre bretons seront opposés à Châteauroux, tandis que l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain affronteront respectivement le FC d’Annecy, Nice, Saint-Étienne et le FC Rouen. À noter que les matches se joueront le dimanche 11 janvier 2026, sauf le Valenciennes-Cerfa FC puisque les Nordistes se sont qualifiés hier après leur victoire 4-0 face aux Guadeloupéens.