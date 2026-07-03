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Coupe du Monde

Suisse-Algérie : le but de Breel Embolo après un solo de Manzambi qui crucifie les Fennecs

Par Dahbia Hattabi
1 min.
La joie des Suisses. @Maxppp
Suisse 2-0 Algérie
winamax
1 1.90 N 3.20 2 4.15 bonus 100€

Ce matin, la Suisse défie l’Algérie pour une place en 1/8e de finale de la Coupe du Monde 2026. D’entrée, les Fennecs ont mis une énorme pression sur la Nati, qui a eu du mal à exister pendant une dizaine de minutes.

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Mais les Suisses ont fini par ouvrir le score sur leur première offensive. Après un énorme travail sur son côté gauche, Johan Manzambi a effacé Aissa Mandi avant de centrer en retrait pour Breel Embolo, qui a surgi pour envoyer le cuir au fond des filets (1-0, 11e). Cruel pour les Verts qui avaient fait une bonne entame de match.

Pub. le - MAJ le
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