Suisse-Algérie : le but de Breel Embolo après un solo de Manzambi qui crucifie les Fennecs

Ce matin, la Suisse défie l’Algérie pour une place en 1/8e de finale de la Coupe du Monde 2026. D’entrée, les Fennecs ont mis une énorme pression sur la Nati, qui a eu du mal à exister pendant une dizaine de minutes.

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🇨🇭 Breel Embolo ouvre le score dès la 10e minute !

👀 Encore un gros travail de Johan Manzambi#beINFWC2026https://t.co/xg5nrsmf6k — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2026

Mais les Suisses ont fini par ouvrir le score sur leur première offensive. Après un énorme travail sur son côté gauche, Johan Manzambi a effacé Aissa Mandi avant de centrer en retrait pour Breel Embolo, qui a surgi pour envoyer le cuir au fond des filets (1-0, 11e). Cruel pour les Verts qui avaient fait une bonne entame de match.