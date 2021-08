OL : Jean-Michel Aulas n'enterre pas la piste Onana

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais présentait aux médias ses deux nouvelles recrues, Shaqiri et Emerson. L'occasion pour le président de l'OL Jean-Michel Aulas d'évoquer la fin du mercato lyonnais. Et contre toute attente, l'homme fort du club rhodanien n'a pas encore tiré un trait sur la venue du portier de l'Ajax André Onana.

« Tout est possible sur la fin du mercato. Depuis l'arrivée de Peter Bosz, on fait tout avec son avis. On a parlé avec lui d'un gardien, on a essayé de le faire. Sait-on jamais, peut-être que les choses peuvent revenir au dernier moment car on est d'accord avec l'Ajax et on était très proches d'un accord avec Onana, » a ainsi confié Aulas. Ce dossier va-t-il finalement se décanter dans les ultimes heures du mercato ? Affaire à suivre...