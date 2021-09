La FIFA lève l'interdiction de recrutement d'Angers et du Paris FC

La FIFA a annoncé ce lundi à travers un communiqué la levée par sa commission de secours des sanctions à l'encontre du SCO d'Angers et du Paris FC, suite à l'interdiction de recrutement et une amende de 30.000 francs suisses (27.580 €) infligée aux deux clubs français pour avoir enfreint l'article 5bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

« Après analyse des circonstances de l'affaire, la Commission de Recours de la FIFA a considéré que les éléments de preuve présentés par les deux clubs suffisaient à infirmer la présomption de transfert-relais. La commission s'est notamment estimée raisonnablement convaincue de l'absence de volonté des clubs de contourner les dispositions du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs relatives à l'indemnité de formation lors de la chaîne de transferts visée », peut-on lire dans le communiqué de la fédération.