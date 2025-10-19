Menu Rechercher
Lens - Paris FC : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp
Lens 2-1 Paris FC

Ce dimanche, c’est la suite de la 8e journée de la Ligue 1 avec un duel entre le RC Lens et le Paris FC. À domicile, les Artésiens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Robin Risser dans les cages derrière Jonathan Gradit, Samson Baidoo et Malang Sarr. Le milieu de terrain est assuré par Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré alors que Ruben Aguilar et Matthieu Udol officient comme pistons. Devant, Odsonne Edouard est accompagné par Florian Thauvin et Morgan Guilavogui.

De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Obed Nkambadio qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hamari Traoré, Samir Chergui, Otavio et Thibault De Smet. Maxime Lopez, Pierre Lees-Melou et Adama Camara composent l’entrejeu. En pointe, Jean-Philippe Krasso est soutenu par Ilan Kebbal et Moses Simon.

Les compositions

RC Lens : Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Edouard, Guilavogui

Paris FC : Nkambadio - Traoré, Chergui, Otavio, De Smet - Lopez, Lees-Melou, Camara - Kebbal, Krasso, Simon

