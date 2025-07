Joan Laporta regrette de ne pas être allé à l’anniversaire de Lamine Yamal

L’anniversaire de Lamine Yamal a fait la une des médias espagnols et même du monde entier. Entre une fête tapageuse et l’emploi de personnes atteintes de nanisme afin de divertir la soirée, ça n’a pas vraiment été du goût de tout le monde. Le joueur n’a pas l’air très atteint par toutes ces critiques pour son entrée dans l’âge adulte. Son club l’a défendu, ainsi que ses coéquipiers et c’est bien là l’essentiel pour celui qui postule au prochain Ballon d’Or, au même titre qu’Ousmane Dembélé. Joan Laporta lui a apporté son soutien ce soir. Le président du Barça affirme même qu’il aurait aimé être présent à la soirée d’anniversaire.

«Je regrette de ne pas avoir assisté à la fête d’anniversaire de Lamine Yamal. C’était une fête privée, et quoi que Lamine fasse maintenant, et il le sait, il sera toujours sous les feux des projecteurs et dans l’œil du cyclone, reconnaît-il ce soir. Il a fêté ses 18 ans, et ce que je regrette, c’est de ne pas y être allé. C’était une fête exceptionnelle. Ils se sont bien amusés et étaient très stylés. C’est un jeune homme de 18 ans. Il a fait la fête avec ses amis et des gens du monde du spectacle : des stars de YouTube, des influenceurs, des gens de TikTok et des chanteurs. Je suis heureux qu’il ait passé une bonne fête et qu’il soit venu s’entraîner comme personne. Je n’ai rien à lui reprocher. Au contraire, je tiens à le féliciter et je suis heureux qu’ils se soient bien amusés à sa fête d’anniversaire.»