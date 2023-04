Chelsea pensait déjà à Frank Lampard en février

La suite après cette publicité

La valse des entraîneurs se poursuit à Chelsea. Après Thomas Tuchel et Graham Potter cette saison, c’est autour de Frank Lampard de reprendre le manche dans cette dernière ligne droite. Une officialisation qui a eu lieu cette semaine, mais qui a été mûrement réfléchie auparavant. La direction des Blues aurait pris la décision de mettre en place la légende du club londonien dès le mois de février selon The Times.

L’élément déclencheur a notamment eu lieu après la défaite des hommes de Potter face à Tottenham le 26 février dernier (2-0). Dès lors, Todd Boehly et ses troupes ont commencé à réfléchir à un remplaçant pour cette fin de saison. Frank Lampard était l’un des noms qui revenaient le plus régulièrement. Et malgré le fait que plusieurs autres grands stratèges ont été proches de rejoindre Chelsea ces derniers jours, c’est bien l’ancien milieu de terrain des Three Lions qui a été choisi pour réaliser son come-back.

